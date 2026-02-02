В Ленинградской области подросток умер от удара током

"По данным следствия, 1 февраля... 13-летний подросток в результате падения в воду находящегося при нем мобильного телефона, подключенного к электрической сети при помощи зарядного устройства, получил удар электрическим током, от чего наступила смерть последнего на месте происшествия", – говорится в сообщении.