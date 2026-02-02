https://ria.ru/20260202/lenoblast-2071796422.html
В Ленинградской области подросток умер от удара током
В Ленинградской области подросток умер от удара током - РИА Новости, 02.02.2026
В Ленинградской области подросток умер от удара током
Подросток из города Бокситогорска Ленинградской области умер от удара током после того, как его мобильный телефон, поставленный на зарядку, упал в воду,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:01:00+03:00
2026-02-02T20:01:00+03:00
2026-02-02T20:01:00+03:00
происшествия
россия
бокситогорск
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260128/malchik-2070699800.html
россия
бокситогорск
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, бокситогорск, ленинградская область
Происшествия, Россия, Бокситогорск, Ленинградская область
В Ленинградской области подросток умер от удара током
Подросток в Ленобласти умер от удара током после падения гаджета в воду