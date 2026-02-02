Россия расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию, заявил МИД

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия сочтет размещение западных войск на Украине интервенцией, заявили в Министерстве иностранных дел.
"Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России", — говорится в ответе на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
В тексте подчеркивается, что любые предложения требуют изучения на предмет их приемлемости для Москвы, а также соответствия целям спецоперации.
"Двенадцатого января Зеленский заявил о направлении американцам неких очередных своих предложений. В Киеве не оставляют надежды выставить Россию "виновной" в срыве переговорного процесса. Осознавая все это, мы продолжим высвечивать уловки и дипломатическое шулерство Киева и его спонсоров", — уточняется в ответе.
Приблизиться же к разрешению украинского кризиса можно лишь при следовании формуле, которую Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на Аляске в августе.
В министерстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснял, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новые переговоры должны были пройти накануне, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Путина с делегацией во главе со Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.