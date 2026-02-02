Понятия "теневой флот" нет в международном праве, заявил Косачев

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Понятие "теневой флот" отсутствует в международном праве, поэтому его использование неправомерно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Великобританию и Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 января назвала "опусом" публикацию Блумберг о том, как 14 стран, включая Германию Швецию , выступили с предупреждением в связи с присутствием якобы "теневого российского флота" в Балтийском и Северном морях . Дипломат подчеркнула, что желание европейских деятелей обвинить кого-то другого во всех своих бедах, в целом, понятно.

Telegram-канале. "Стратегия западников выстраивается вокруг придуманной ими же бутафорной концепции "теневого флота". Напоминаю, что такого понятия в международном праве не существует, а, значит, его использование само по себе неправомерно. Отсылка к "теневому флоту" не может служить основанием для каких-либо активных действий", - написал Косачев

Сенатор отметил, что складывающаяся с морской торговлей ситуация в Балтийском и Северном морях все больше напоминает "охоту на ведьм".

"Из этой провальной стратегии проистекают другие тактические ошибки. Одна из них - перехват в открытом море и арест торговых судов. Если остановка и осмотр судна, в целом, является правомерным действием... то вот арест и морской конвой в порт по национальному праву - действия безусловно незаконные", - добавил Косачев.

Политик также напомнил, что ряд государств Запада 26 января принял документ "Растущие риски для безопасности мореплавания", в котором предпринимается попытка одностороннего толкования положений конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По его словам, в этом документе придумываются некие новые нормы, которых нет в тексте изначального документа.