На острове Хайнань открылась база Китайско-российского института

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. База Китайско-российского института фундаментальных исследований открылась в городе Санья на южном китайском острове Хайнань, передает агентство Синьхуа.
Церемония открытия открытия Хайнаньского научно-исследовательского института Пекинского университета и Хайнаньской базы Китайско-российского института фундаментальных исследований состоялась 1 февраля.
В КНР создали оптический вычислительный чип для генерации изображений
20 декабря 2025, 07:55
"Институт будет одновременно исполнять и важные функции базы Китайско-российского института фундаментальных исследований, которая будет работать над развертыванием академических обменов и сотрудничества с Россией и, далее, в глобальном масштабе в сфере пяти основных фундаментальных наук, таких как математика, физика, химия, геонаука и наука о жизни", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства провинции Хайнань Се Цзин, слова которого приводит агентство, отметил, что провинция Хайнань намерена предоставлять всевозможные условия для поддержки китайских и российских ученых в ведении фундаментальных научных исследований, с тем чтобы превратить район Ячжоувань города Санья, где располагается база, в "образцовую зону научно-технологического и образовательного сотрудничества между двумя странами".
Договор между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским университетом о создании Российско-китайского Института фундаментальных исследований был подписан в сентябре 2025 года в рамках в официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
Россия вошла в пятерку импортеров китайской косметики
25 января, 12:43