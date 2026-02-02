https://ria.ru/20260202/kazahstan-2071661858.html
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники - РИА Новости, 02.02.2026
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники
Заключенные, отбывающие срок в учреждении чрезвычайной безопасности на севере Казахстана, наладят полноценное производство дронов, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 02.02.2026
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники
