В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники
11:25 02.02.2026
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники
Заключенные, отбывающие срок в учреждении чрезвычайной безопасности на севере Казахстана, наладят полноценное производство дронов, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 02.02.2026
В Казахстане заключенные колонии начнут производить беспилотники

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаключенные
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заключенные . Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Заключенные, отбывающие срок в учреждении чрезвычайной безопасности на севере Казахстана, наладят полноценное производство дронов, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В поселке Аршалы отремонтировали ангар и установили производственные станки. Мы планируем не просто сборку, а полноценное производство дронов, поскольку корпус будет полностью изготавливаться здесь, на территории учреждения. Сами платы и программное обеспечение - все это будет разрабатываться здесь", - приводятся в сообщении слова директора госпредприятия "Труд", входящего в структуру МВД Казахстана Ермека Шурманова.
По его словам, сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана насчитывается порядка 23 тысяч трудоспособных осужденных, из которых более 18 тысяч уже вовлечены в трудовую деятельность.
Небесные защитники: БПЛА поднимают лесное хозяйство на новую высоту
30 января, 14:32
Небесные защитники: БПЛА поднимают лесное хозяйство на новую высоту
