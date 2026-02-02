https://ria.ru/20260202/iskander-2071694779.html
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:13:00+03:00
2026-02-02T13:13:00+03:00
2026-02-02T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
https://ria.ru/20260201/pushilin-2071582422.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
ВС России ударили "Искандером" по пусковым установкам С-300 и HIMARS ВСУ