ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/iskander-2071694779.html
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ
Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:13:00+03:00
2026-02-02T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ

ВС России ударили "Искандером" по пусковым установкам С-300 и HIMARS ВСУ

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов Володаровка и Вольнянск в Харьковской и Днепропетровской областях, они были поражены ударами комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ.
Ранее МО РФ заявило об уничтожении трёх пусковых установок HIMARS и трёх пусковых установок С-300.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения СВО
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении
1 февраля, 19:35
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по позициям ЗРК "С-300" ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара были поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса вместе с личным составом противника.
"Также в расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по позициям РСЗО "Химарс" ВСУ в районе населенного пункта Володаровка Харьковской области. В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО "Химарс" и до 10 военнослужащих ВСУ", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения этих ударов.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
