ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов Володаровка и Вольнянск в Харьковской и Днепропетровской областях, они были поражены ударами комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ.

Ранее МО РФ заявило об уничтожении трёх пусковых установок HIMARS и трёх пусковых установок С-30 0.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по позициям ЗРК "С-300" ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Днепропетровской области", - говорится в сообщении

Отмечается, что в результате удара были поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса вместе с личным составом противника.

"Также в расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по позициям РСЗО "Химарс" ВСУ в районе населенного пункта Володаровка Харьковской области . В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО "Химарс" и до 10 военнослужащих ВСУ", - добавили в МО РФ.