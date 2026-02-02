Рейтинг@Mail.ru
10:24 02.02.2026
Эксперт рассказал, при каких условиях Иран начнет переговоры с США
Эксперт рассказал, при каких условиях Иран начнет переговоры с США
в мире, иран, сша, анкара (провинция), андрей кортунов, стив уиткофф, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Иран, США, Анкара (провинция), Андрей Кортунов, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт рассказал, при каких условиях Иран начнет переговоры с США

Кортунов: Иран пойдет на переговоры, если США будут готовы к компромиссам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Иран может начать переговоры с США при условии, что американцы будут готовы пойти на компромиссы, в противном случае, даже если переговоры начнутся, они ни к чему не приведут, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
Вчера, 20:32
"Иранцы могли бы пойти на переговоры, но я думаю, что для этого должны быть какие-то предварительные шаги и со стороны США. Если американцы предлагают переговоры под дулом пистолета, на это Тегеран, думаю, не пойдет. Если после первых сигналов о готовности к переговорам американцы отведут свою авианосную группу или проявят какой-то жест доброй воли, тогда переговоры возможны", - сказал эксперт.
Но даже если переговоры начнутся, рассчитывать на быстрый успех практически невозможно, отметил Кортунов.
"Иран не готов увязывать атомную программу с политикой в отношении своих партнеров в регионе. Это неприемлемое условие для нынешнего иранского руководства. Иранцы не захотят, чтобы все проблемы были объединены в одном пакете. Такой большой пакет возможен только в том случае, если Иран будет поставлен в совершенно критическое положение, если режим начнет шататься. До тех, пор пока режим в Иране чувствует себя относительно уверенно, то на комплексные переговоры на американских условиях они не пойдут. Они могут начать переговоры, но договориться будет практически невозможно", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
Вчера, 05:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
