Эксперт рассказал, при каких условиях Иран начнет переговоры с США

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Иран может начать переговоры с США при условии, что американцы будут готовы пойти на компромиссы, в противном случае, даже если переговоры начнутся, они ни к чему не приведут, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
"Иранцы могли бы пойти на переговоры, но я думаю, что для этого должны быть какие-то предварительные шаги и со стороны США. Если американцы предлагают переговоры под дулом пистолета, на это Тегеран, думаю, не пойдет. Если после первых сигналов о готовности к переговорам американцы отведут свою авианосную группу или проявят какой-то жест доброй воли, тогда переговоры возможны", - сказал эксперт.
Но даже если переговоры начнутся, рассчитывать на быстрый успех практически невозможно, отметил Кортунов.
"Иран не готов увязывать атомную программу с политикой в отношении своих партнеров в регионе. Это неприемлемое условие для нынешнего иранского руководства. Иранцы не захотят, чтобы все проблемы были объединены в одном пакете. Такой большой пакет возможен только в том случае, если Иран будет поставлен в совершенно критическое положение, если режим начнет шататься. До тех, пор пока режим в Иране чувствует себя относительно уверенно, то на комплексные переговоры на американских условиях они не пойдут. Они могут начать переговоры, но договориться будет практически невозможно", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".