Эксперт рассказал, при каких условиях Иран начнет переговоры с США

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Иран может начать переговоры с США при условии, что американцы будут готовы пойти на компромиссы, в противном случае, даже если переговоры начнутся, они ни к чему не приведут, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

"Иран не готов увязывать атомную программу с политикой в отношении своих партнеров в регионе. Это неприемлемое условие для нынешнего иранского руководства. Иранцы не захотят, чтобы все проблемы были объединены в одном пакете. Такой большой пакет возможен только в том случае, если Иран будет поставлен в совершенно критическое положение, если режим начнет шататься. До тех, пор пока режим в Иране чувствует себя относительно уверенно, то на комплексные переговоры на американских условиях они не пойдут. Они могут начать переговоры, но договориться будет практически невозможно", - подчеркнул эксперт.