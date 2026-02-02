Группа АГР предложила несколько вариантов развития бывших заводов Hyundai

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа АГР имеет несколько вариантов развития бывших заводов Hyundai, не выкупленных южнокорейской компанией, сообщили РИА Новости в группе компаний АГР.
Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Компания заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ".
В начале февраля 2026 года Hyundai Motor заявила РИА Новости, что не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России.
"На сегодня у нас есть несколько альтернативных вариантов стратегии по дальнейшему развитию предприятия с 2026 года, обеспечивающих устойчивость работы производственной площадки и выполнение обязательств перед сотрудниками, клиентами и партнёрами", - говорится в сообщении группы компаний АГР.
В пресс-службе АГР отметили, что группа остается единственным владельцем предприятий и несет полную ответственность за их дальнейшее развитие.
"С момента приобретения активов была проделана масштабная работа по восстановлению и развитию площадок и автомобильного кластера: реализован значительный объем инвестиций, закрыты обязательства перед имевшимися кредиторами, сохранены и обеспечены рабочие места, возобновлено промышленное производство", - добавили там.