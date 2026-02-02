Рейтинг@Mail.ru
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России - РИА Новости, 02.02.2026
03:37 02.02.2026 (обновлено: 10:07 02.02.2026)
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.02.2026
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России

РИА Новости: Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочие завода Hyundai Motor в сборочном цехе в Санкт-Петербурге
Рабочие завода Hyundai Motor в сборочном цехе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Рабочие завода Hyundai Motor в сборочном цехе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге, заявили РИА Новости в компании.
"Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем", — говорится в заявлении.
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Mazda начала продавать детали тормозной системы российского производства
22 января, 16:55
По данным агентства News1, компания отказалась от возможности обратного выкупа из-за активного распространения на российском рынке китайских автомобилей. Так, на бывшем объекте Hyundai Motor сейчас собирают машины бренда Jaecoo, входящего в состав автоконцерна Chery.
О решении продать завод ООО "Арт-Финанс" южнокорейский автопроизводитель объявил в конце 2023 года. Речь идет о двух производственных площадках в Петербурге: в промзонах Каменка и Шушары. Сделку закрыли в начале 2024-го, при этом Hyundai заявила о сохранении за собой права выкупа в течение двух лет. Российским юрлицом компании выступает ООО "Хендэ Мотор СНГ".
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России
16 декабря 2025, 22:38
 
