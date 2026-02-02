Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России

Рабочие завода Hyundai Motor в сборочном цехе в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Рабочие завода Hyundai Motor в сборочном цехе в Санкт-Петербурге

СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге, заявили РИА Новости в компании.

"Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем", — говорится в заявлении.

По данным агентства News1, компания отказалась от возможности обратного выкупа из-за активного распространения на российском рынке китайских автомобилей. Так, на бывшем объекте Hyundai Motor сейчас собирают машины бренда Jaecoo, входящего в состав автоконцерна Chery.