Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России - РИА Новости, 02.02.2026
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге, заявили РИА Новости в компании.
Hyundai Motor отказалась выкупать бывший завод в России
РИА Новости: Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Петербурге
СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге, заявили РИА Новости в компании.
"Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем", — говорится в заявлении.
По данным агентства News1, компания отказалась от возможности обратного выкупа из-за активного распространения на российском рынке китайских автомобилей. Так, на бывшем объекте Hyundai Motor сейчас собирают машины бренда Jaecoo, входящего в состав автоконцерна Chery.
О решении продать завод ООО "Арт-Финанс"
южнокорейский автопроизводитель объявил в конце 2023 года. Речь идет о двух производственных площадках в Петербурге
: в промзонах Каменка и Шушары. Сделку закрыли в начале 2024-го, при этом Hyundai заявила о сохранении за собой права выкупа в течение двух лет. Российским юрлицом компании выступает ООО "Хендэ Мотор СНГ
".