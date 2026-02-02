Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС
02.02.2026
СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС
СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС
СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС
Власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по... РИА Новости, 02.02.2026
в мире, сша, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС

Euractiv: ЕС испытывает трудности с координацией действий по перевооружению

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению, сообщает портал Euractiv со ссылкой на недели конференций по оборонным вопросам в Брюсселе.
В отрасли говорят, что часто натыкаются на непреодолимые препятствия, дискуссии омрачены противоречивыми заявлениями, а планы часто застревают из-за национальных интересов, говорится в материале издания. В прошлом году страны ЕС представили планы, подробно описывающие, как они намерены потратить вновь выделенные средства на совместные закупки. Условия кредита по программе перевооружения (SAFE) требуют от столиц предоставить описание оборонной продукции, которую они намерены приобрести. Источники сообщили изданию, что производители все еще ждут, пока европейские министерства обороны четко определят, какую именно продукцию они хотят приобрести.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Финские эксперты оценили программу перевооружения ЕС
4 августа 2025, 15:59
"Это довольно запутанно", - сказал дипломат НАТО порталу.
Противоречивые заявления со стороны США еще больше усугубляют хаос, отмечается в статье. Американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства. Однако США действуют вразрез со своими требованиями, напоминая ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.
В мае государства ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Перевооружение ЕС может стать исторической ошибкой, пишет NYT
30 июня 2025, 10:59
 
В мире, США, Брюссель, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
 
 
