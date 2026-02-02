https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071804303.html
Эпштейн интересовался биографией Гитлера
Эпштейн интересовался биографией Гитлера - РИА Новости, 02.02.2026
Эпштейн интересовался биографией Гитлера
Обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался биографией Адольфа Гитлером, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста... РИА Новости, 02.02.2026
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался биографией Адольфа Гитлером, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
Опубликованные ранее материалы минюста США
содержат десятки статей о главаре Третьего рейха. Более того, Эпштейн
в переписках и личных сообщениях обменивался информацией о нем.
В электронных письмах скандально известный финансист обращался к персоне рейхсканцлера нацистской Германии
в своих рассуждениях о лидерских качествах. Эпштейн также сравнивал одного из своих знакомых правых взглядов с другим неустановленным лицом, описываемым как человек крайне левых мнений, говоря о них как о "Гитлере и Ганди, делящих хот-дог".
Кроме того, Эпштейн интересовался тем, что в 1908 году Гитлер
останавливался в приюте для бездомных, который якобы поддерживала семья Эпштейнов. Этот факт вызвал у скандально известного финансиста разочарование из-за того, что это дало бы "больше материала прессе".
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.