Мать мэра Нью-Йорка упоминается в материалах по делу Эпштейна
17:35 02.02.2026
Мать мэра Нью-Йорка упоминается в материалах по делу Эпштейна
Мать мэра Нью-Йорка упоминается в материалах по делу Эпштейна
сша, джеффри эпштейн, зохран мамдани
США, Джеффри Эпштейн, Зохран Мамдани
© AP Photo / Heather KhalifaЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Heather Khalifa
Зохран Мамдани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Мать мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани кинорежиссер Мира Наир упоминается в опубликованных минюстом США материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости.
Наир посетила закрытую вечеринку в доме сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл по случаю премьеры своего фильма "Амелия", следует из письма пиарщицы Пегги Сигал финансисту от 21 октября 2009 года.
"Там были Билл Клинтон и Джефф Безос… режиссер Мира Наир… и так далее. Фильм был встречен довольно прохладно, хотя женщинам он понравился гораздо больше…", - говорится в письме.
Наир сняла биографический фильм 2009 года "Амелия", в котором Хилари Суонк сыграла пионера авиации Амелию Эрхарт, а Ричард Гир – ее мужа, издателя Джорджа Патнэма.
Мамдани пока не прокомментировал присутствие имени своей матери в материалах по делу Эпштейна.
Ранее генпрокуратура США сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. В том же году он покончил с собой в тюремной камере.
СШАДжеффри ЭпштейнЗохран Мамдани
 
 
