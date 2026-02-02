Рейтинг@Mail.ru
13:13 02.02.2026 (обновлено: 13:14 02.02.2026)
На Западе сделали громкое заявление об Эпштейне и России
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
гленн дизен
джеффри эпштейн
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), гленн дизен, джеффри эпштейн
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Гленн Дизен, Джеффри Эпштейн
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Соединенное Королевство хочет выдать скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна за российского агента, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Британская пропаганда пытается дать Эпштейну образ российского агента несмотря на то, что все улики указывают на его связь с США и Израилем", — написал он.
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
Вчера, 11:12
Накануне газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Трамп пригрозил ведущему "Грэмми" судом за слова о его связи с Эпштейном
Вчера, 09:29
 
