WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
11:12 02.02.2026 (обновлено: 11:33 02.02.2026)
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
в мире
сша
джеффри эпштейн
сша
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв

WSJ: документы по делу Эпштейна содержат неотредактированные имена жертв

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержат неотредактированные имена более 40 его жертв, пишет газета Wall Street Journal, которая провела анализ файлов.
Как сообщал телеканал ABC, адвокаты жертв Эпштейна в судебном порядке требуют удалить правительственный сайт, на котором минюст США публикует документы по делу, указывая на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности. Газета подчеркивает, что минюст США перед публикацией документов был обязан отредактировать все имена жертв.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу
07:04
"Проверка полных имен 47 жертв показала, что 43 из них остались неотредактированными в файлах, обнародованных правительством в пятницу. Полные имена нескольких женщин встречались в файлах более 100 раз", - говорится в материале издания.
Кроме того, анализ показал, что в материалах дела раскрываются более 20 имен несовершеннолетних жертв, а также другие личные данные, позволяющие легко их отследить.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
01:12
 
