Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна

ПРЕТОРИЯ, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума (2009-2018) и русская модель, упоминаемая под именем "Вера", фигурируют в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума (2009-2018) и русская модель, упоминаемая под именем "Вера", фигурируют в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые документы , опубликованные минюстом США.

В одном из опубликованных электронных писем от марта 2010 года некто по имени Марк Ллойд, представившийся другом Эпштейна , приглашает Веру на ужин, который ему было поручено организовать для Зумы

"Дорогая Вера, я друг Джеффри Эпштейна, и меня попросили помочь организовать небольшой ужин завтра вечером для президента Южной Африки Джейкоба Зумы в отеле Ritz в 7.00 завтра вечером. Джеффри предложил, чтобы я пригласил вас", - говорится в письме.

В ответном письме Вера принимает приглашение и уточняет, что она из России , живет в Лондоне уже два года и работает с модельным агентством Select.

На следующий день после ужина Марк пишет в письме Эпштейну, что она "великолепна" и что она представляет редкое сочетание "элегантности, шарма и естественной красоты, и, кроме того, она при этом умна".

"Помимо этого, мы все сочли Джейкоба Зуму гораздо более впечатляющей личностью, чем ожидали. Он продемонстрировал больше серьезности и не проявил никакой мачо-дерзости, которую ему обычно приписывают таблоиды", - сказано в письме.

После этого Марк спрашивает у Эпштейна, когда он вернется в Лондон и "работает ли остров снова".

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.