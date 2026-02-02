https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071632025.html
Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна
ПРЕТОРИЯ, 2 фев - РИА Новости.
Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума (2009-2018) и русская модель, упоминаемая под именем "Вера", фигурируют в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые документы
, опубликованные минюстом США.
В одном из опубликованных электронных писем от марта 2010 года некто по имени Марк Ллойд, представившийся другом Эпштейна
, приглашает Веру на ужин, который ему было поручено организовать для Зумы
.
"Дорогая Вера, я друг Джеффри Эпштейна, и меня попросили помочь организовать небольшой ужин завтра вечером для президента Южной Африки
Джейкоба Зумы в отеле Ritz в 7.00 завтра вечером. Джеффри предложил, чтобы я пригласил вас", - говорится в письме.
В ответном письме Вера принимает приглашение и уточняет, что она из России
, живет в Лондоне
уже два года и работает с модельным агентством Select.
На следующий день после ужина Марк пишет в письме Эпштейну, что она "великолепна" и что она представляет редкое сочетание "элегантности, шарма и естественной красоты, и, кроме того, она при этом умна".
"Помимо этого, мы все сочли Джейкоба Зуму гораздо более впечатляющей личностью, чем ожидали. Он продемонстрировал больше серьезности и не проявил никакой мачо-дерзости, которую ему обычно приписывают таблоиды", - сказано в письме.
После этого Марк спрашивает у Эпштейна, когда он вернется в Лондон и "работает ли остров снова".
В пятницу заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.