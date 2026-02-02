Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
09:25 02.02.2026
Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна
Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна
Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума (2009-2018) и русская модель, упоминаемая под именем "Вера", фигурируют в материалах по делу...
сша, джеффри эпштейн, лондон, южная африка, джейкоб зума
США, Джеффри Эпштейн, Лондон, Южная Африка, Джейкоб Зума
Экс-президент ЮАР и русская модель фигурируют в материалах по делу Эпштейна

Экс-президент ЮАР и русская модель Вера фигурируют в материалах по делу Эпштейна

Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума (2009-2018) и русская модель, упоминаемая под именем "Вера", фигурируют в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
В одном из опубликованных электронных писем от марта 2010 года некто по имени Марк Ллойд, представившийся другом Эпштейна, приглашает Веру на ужин, который ему было поручено организовать для Зумы.
Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу
07:04
"Дорогая Вера, я друг Джеффри Эпштейна, и меня попросили помочь организовать небольшой ужин завтра вечером для президента Южной Африки Джейкоба Зумы в отеле Ritz в 7.00 завтра вечером. Джеффри предложил, чтобы я пригласил вас", - говорится в письме.
В ответном письме Вера принимает приглашение и уточняет, что она из России, живет в Лондоне уже два года и работает с модельным агентством Select.
На следующий день после ужина Марк пишет в письме Эпштейну, что она "великолепна" и что она представляет редкое сочетание "элегантности, шарма и естественной красоты, и, кроме того, она при этом умна".
"Помимо этого, мы все сочли Джейкоба Зуму гораздо более впечатляющей личностью, чем ожидали. Он продемонстрировал больше серьезности и не проявил никакой мачо-дерзости, которую ему обычно приписывают таблоиды", - сказано в письме.
После этого Марк спрашивает у Эпштейна, когда он вернется в Лондон и "работает ли остров снова".
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Эпштейн рассказывал, как ДиКаприо искал деньги
06:24
