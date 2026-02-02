Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу
07:04 02.02.2026 (обновлено: 09:38 02.02.2026)
Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
2026
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу

Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить правительственный сайт с документами

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокаты жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в судебном порядке требуют удалить правительственный сайт, на котором минюст США публикует документы по делу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документ.
Как отмечает телеканал, упомянутые адвокаты представляют интересы более 200 жертв Эпштейна.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна
04:50
"Адвокаты предполагаемых жертв секс-преступника Джеффри Эпштейна, ссылаясь на "складывающуюся крайнюю необходимость", призывают двух федеральных судей в Нью-Йорке распорядиться немедленно удалить веб-сайт министерства юстиции с файлами Эпштейна", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на письмо, адресованное судьям.
Адвокаты указывают на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности. По словам юристов, за последние двое суток после публикации новых документов по делу они сообщили властям о "тысячах" недочетов в редактировании, которые затронули около сотни жертв.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
