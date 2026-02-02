Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу

Адвокаты указывают на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности. По словам юристов, за последние двое суток после публикации новых документов по делу они сообщили властям о "тысячах" недочетов в редактировании, которые затронули около сотни жертв.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.