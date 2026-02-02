Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером - РИА Новости, 02.02.2026
06:20 02.02.2026
Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером
Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером - РИА Новости, 02.02.2026
Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн активно следил за политической карьерой нынешнего государственного секретаря США и советника президента... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
сша
флорида
джеффри эпштейн
марко рубио
барак обама
сша
флорида
в мире, сша, флорида, джеффри эпштейн, марко рубио, барак обама
В мире, США, Флорида, Джеффри Эпштейн, Марко Рубио, Барак Обама
Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером

РИА Новости: Эпштейн следил за карьерой будущего госсекретаря США Рубио

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн активно следил за политической карьерой нынешнего государственного секретаря США и советника президента страны по национальной безопасности Марко Рубио, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
Имя одного из наиболее высокопоставленных чиновников действующей американской администрации фигурирует во множестве писем, новостных и аналитических заметок, которые получал покойный скандально известный финансист. При этом документы относятся к периоду, когда Рубио являлся сенатором от штата Флорида, а также участвовал в президентских праймериз, борясь за номинацию от Республиканской партии на выборы главы государства 2016 года.
"Кажется очаровательным, что Марко Рубио нервничает в ответственные моменты, хватается за бутылку воды, начинает потеть и ведет себя как робот", - говорится в одной из справок о действующем главе госдепа США, с которой ознакомилось агентство.
В другом изученном РИА Новости документе Рубио описан как красивый молодой сенатор от Флориды, который обладает непринужденной манерой речи, быстрый и бойкий, способный вернуть голоса испаноязычного населения, которые необходимы Республиканской партии.
"Вы были правы, Рубио смотрится лучше", - писал Эпштейн в феврале 2016 года Кэтрин Руммлер, работавшей ранее советником Белого дома при администрации Барака Обамы и уже фигурировавшей в деле покойного финансиста.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАФлоридаДжеффри ЭпштейнМарко РубиоБарак Обама
 
 
