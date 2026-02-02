В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия

"На яхте он (жертва - ред.) видел, как младенцев расчленяли, извлекали внутренности, и как некоторые люди ели фекалии из этих внутренностей", - говорится в переписке следователей.

Как следует из переписки, человек, давший эти показания, утверждал, что был жертвой некоего ритуального жертвоприношения, входе которого ему якобы порезали ступни восточной саблей, не оставив при этом шрамов.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.