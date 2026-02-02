Рейтинг@Mail.ru
06:24 02.02.2026
Эпштейн рассказывал, как ДиКаприо искал деньги
Эпштейн рассказывал, как ДиКаприо искал деньги
в мире, сша, индия, китай, джеффри эпштейн, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Индия, Китай, Джеффри Эпштейн, Генеральная прокуратура РФ
Эпштейн рассказывал, как ДиКаприо искал деньги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо
Актер Леонардо ДиКаприо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн писал английскому барону, что актер Леонардо ДиКаприо хочет заработать и ищет иностранные товары для рекламы, российские или китайские.
"Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег", - говорится в электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Экс-посол Британии в США вышел из Лейбористской партии
03:46
Получателем указан Питер Мандельсон. В британской палате лордов в 2009 году заседал барон с такими же данными, в 2025 году он недолго проработал послом Великобритании в США, но был уволен из-за вскрывшейся связи с покойным финансистом.
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
01:12
 
В миреСШАИндияКитайДжеффри ЭпштейнГенеральная прокуратура РФ
 
 
