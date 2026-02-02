Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хотел, чтобы его в кино сыграл Энтони Хопкинс
Наука
 
05:23 02.02.2026
Эпштейн хотел, чтобы его в кино сыграл Энтони Хопкинс
Дарья Буймова
Эпштейн хотел, чтобы его в кино сыграл Энтони Хопкинс

Обвиняемый в секс-торговле Эпштейн хотел бы сниматься в кино с Хопкинсом

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн признавался, что хотел бы кино о себе с прославившимся образом маньяка Ганнибала Лектора актером Энтони Хопкинсом в главной роли, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
"Я бы предпочел кино, но не могу решить, кто должен меня играть. Энтони Хопкинс может сыграть", - говорится в переписке из материалов дела.
У собеседника финансист спросил, кого бы он хотел видеть в роли себя: Джорджа Клуни, Брэда Питта или Джека Николсона.
Разговор касался информации, что об Эпштейне готовится статья в газете.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
