В материалах дела против Эпштейна есть приглашения на закрытые показы - РИА Новости, 02.02.2026
05:17 02.02.2026
В материалах дела против Эпштейна есть приглашения на закрытые показы
В материалах дела против Эпштейна есть приглашения на закрытые показы
2026-02-02T05:17:00+03:00
2026-02-02T05:17:00+03:00
В материалах дела против Эпштейна есть приглашения на закрытые показы

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Приглашения на закрытые показы фильмов с актерами Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо есть в материалах дела против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
"Дорогой мистер Джеффри Эпштейн, пожалуйста, подтвердите еще раз, что будете присутствовать в субботу", - говорится в одном из писем о премьере "Великого Гэтсби".
В письме утверждается, что на показе будет присутствовать сам ДиКаприо, продюсер Баз Лурман и другие.
Питт тоже якобы звал Эпштейна на премьеру. В материалах дела есть письмо от "Брэда Грей и Брэда Питта" с приглашением на "Войну миров Z". Эпштейн попросил добавить в списки гостей неназванных друзей. В одном из писем якобы от Пэгги Сигал она спрашивает, понравился ли друзьям фильм, и пишет, что "Брэд ждал тебя". Не уточняется, о ком из двоих приглашавших речь.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
