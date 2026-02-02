ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. В переписке с участием скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы 2019 года на Украине и ставилась под сомнение способность Владимира Зеленского управлять страной, выяснило РИА Новости, изучив новые В переписке с участием скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы 2019 года на Украине и ставилась под сомнение способность Владимира Зеленского управлять страной, выяснило РИА Новости, изучив новые документы , опубликованные минюстом США.

Зеленский одержал победу на украинских президентских выборах 2019 года, обойдя во втором туре действующего на тот момент президента Петра Порошенко . Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

"Россияне ненавидят Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский - ред.) управлять страной", - говорится в одном из сообщений, чей автор на данные момент неизвестен.

И Зеленский, и Порошенко упоминаются и в других материалах дела, в основном в газетных статьях, но еще и в нескольких переписках.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.