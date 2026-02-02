Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой - РИА Новости, 02.02.2026
Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой, выяснило РИА Новости, изучив новые документы РИА Новости, 02.02.2026
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой, выяснило РИА Новости, изучив новые документы по его делу, опубликованные минюстом США.
"Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань", - говорится в электронном письме Эпштейна на имя бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ
Вчера, 23:35
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
Вчера, 12:24
 
