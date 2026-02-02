Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию
01:49 02.02.2026
Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию
Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
россия
2026
Новости
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Оспа обезьян, корь и COVID-19 входят в список вирусов, которые в ближайшее время могут перерасти в проблему для мирового здравоохранения и вызвать большую эпидемию, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться", - сказал Онищенко.
Он добавил, что против кори есть действенные вакцины. Россия является страной, свободной от этого заболевания, однако опасность заключается в движении антиваксеров.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Онищенко заявил о необходимости ревакцинации взрослых от кори
22 октября 2025, 03:57
 
