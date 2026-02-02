Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Оспа обезьян, корь и COVID-19 входят в список вирусов, которые в ближайшее время могут перерасти в проблему для мирового здравоохранения и вызвать большую эпидемию, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.