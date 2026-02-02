Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн изучал статьи с оценками когнитивного здоровья Трампа - РИА Новости, 02.02.2026
22:10 02.02.2026
Эпштейн изучал статьи с оценками когнитивного здоровья Трампа
Эпштейн изучал статьи с оценками когнитивного здоровья Трампа
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн изучал статьи с субъективными оценками когнитивного здоровья президента США Дональда Трампа в первый срок его... РИА Новости, 02.02.2026
Эпштейн изучал статьи с оценками когнитивного здоровья Трампа

РИА Новости: Эпштейн изучал статьи с оценками психического здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн изучал статьи с субъективными оценками когнитивного здоровья президента США Дональда Трампа в первый срок его пребывания в Белом доме, выяснило РИА Новости, изучив базу данных американского министерства юстиции.
Одно из таких сообщений датировано январем 2017 года, которое Эпштейну переслал норвежский дипломат и политик, бывший заместитель генерального секретаря ООН Терье Руд-Ларсен. В электронном письме Руд-Ларсен отправил финансисту ссылку на статью американской газеты New York Daily News с заголовком: "Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров".
Сам же Руд-Ларсен получил ссылку на статью о плохом здоровье Трампа от другого дипломата и чиновника ООН из Туниса Неджиба Фриджи.
Трамп неоднократно опровергал слухи о своем здоровье, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.
В файлах Эпштейна упоминались девушки из Саратова и Самары
