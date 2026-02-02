Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-посол Британии в США пересылал Эпштейну документ правительства
21:53 02.02.2026
СМИ: экс-посол Британии в США пересылал Эпштейну документ правительства
в мире
сша
вашингтон (штат)
великобритания
джеффри эпштейн
гордон браун
кир стармер
сша
вашингтон (штат)
великобритания
в мире, сша, вашингтон (штат), великобритания, джеффри эпштейн, гордон браун, кир стармер
В мире, США, Вашингтон (штат), Великобритания, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун, Кир Стармер
СМИ: экс-посол Британии в США пересылал Эпштейну документ правительства

Politico: Мандельсон пересылал Эпштейну документы правительства Британии

© REUTERS / Jeff Overs/BBCПитер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / Jeff Overs/BBC
Питер Мандельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании американскому финансисту Джеффри Эпштейну, пишет портал Politico со ссылкой на базу данных минюста США.
"Питер Мандельсон, судя по всему, предоставил Джеффри Эпштейну доступ к крайне важным политическим дискуссиям британского правительства в разгар мирового финансового кризиса", - пишет издание.
Президент США Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Вчера, 21:32
В 2009 году Мандельсон был министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна.
Документ, который Мандельсон переслал Эпштейну, был написан Ником Батлером, старшим политическим советником Брауна. В нем обсуждается возможность продажи британских государственных активов на фоне финансового кризиса. При пересылке Эпштейну Мандельсон написал: "Интересная заметка, которая была направлена премьер-министру". На это Эпштейн ответил: "Какие активы они могут продать?".
После публикаций об инциденте британские политики призвали к расследованию поведения Мандельсона полицией. Сам экс-премьер Браун также потребовал расследования "совершенно неприемлемого" раскрытия информации, а его экс-советник Батлер назвал утечку "отвратительным злоупотреблением доверием".
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эпштейн интересовался биографией Гитлера
Вчера, 20:47
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стармер призвал брата короля Британии дать показания в США по делу Эпштейна
31 января, 23:54
 
В миреСШАВашингтон (штат)ВеликобританияДжеффри ЭпштейнГордон БраунКир Стармер
 
 
