СМИ: экс-посол Британии в США пересылал Эпштейну документ правительства

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании американскому финансисту Джеффри Эпштейну, пишет портал Politico со ссылкой на базу данных минюста США.

"Питер Мандельсон, судя по всему, предоставил Джеффри Эпштейну доступ к крайне важным политическим дискуссиям британского правительства в разгар мирового финансового кризиса", - пишет издание.

В 2009 году Мандельсон был министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна

Документ, который Мандельсон переслал Эпштейну, был написан Ником Батлером, старшим политическим советником Брауна. В нем обсуждается возможность продажи британских государственных активов на фоне финансового кризиса. При пересылке Эпштейну Мандельсон написал: "Интересная заметка, которая была направлена премьер-министру". На это Эпштейн ответил: "Какие активы они могут продать?".

После публикаций об инциденте британские политики призвали к расследованию поведения Мандельсона полицией. Сам экс-премьер Браун также потребовал расследования "совершенно неприемлемого" раскрытия информации, а его экс-советник Батлер назвал утечку "отвратительным злоупотреблением доверием".

В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.