00:36 02.02.2026 (обновлено: 11:08 02.02.2026)
В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026
Рособрнадзор 2 февраля завершает прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года. РИА Новости, 02.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рособрнадзор 2 февраля завершает прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года.
Для выпускников обязательными являются два экзамена: русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
26 января, 03:29
26 января, 03:29
Основной этап единых государственных экзаменов начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня - по обществознанию и физике; 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода ЕГЭ (с 22 по 25 июня).
Рособрнадзор готов к диалогу об улучшении ЕГЭ
23 января, 17:23
23 января, 17:23
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
