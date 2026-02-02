https://ria.ru/20260202/ege-2071601191.html
В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026
В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 02.02.2026
В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026
Рособрнадзор 2 февраля завершает прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:36:00+03:00
2026-02-02T00:36:00+03:00
2026-02-02T11:08:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24422/72/244227221_0:0:3531:1987_1920x0_80_0_0_401dcce2bbdf78991e93c732c6224b44.jpg
https://ria.ru/20260126/ege-2070238458.html
https://ria.ru/20260123/ege-2069933325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24422/72/244227221_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_0f0c48f3fcfc432a5b284a66fdc58cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026
Рособрнадзор 2 февраля завершит прием заявлений на сдачу ЕГЭ 2026 года