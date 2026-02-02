В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026

Для выпускников обязательными являются два экзамена: русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Основной этап единых государственных экзаменов начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня - по обществознанию и физике; 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.