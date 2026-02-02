Рейтинг@Mail.ru
12:05 02.02.2026
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
политика, россия, игорь борисов, совет федерации рф, выборы в государственную думу
Политика, Россия, Игорь Борисов, Совет Федерации РФ, Выборы в Государственную думу
Мобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Голосование на выборах в ЕДГ-2026 планируется проводить в течение трех дней, 18-20 сентября, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов.
"В единый день голосования 20 сентября текущего года голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней - 18, 19, 20 сентября", - сказал Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ со старта ЕДГ-2025
15 сентября 2025, 13:04
 
