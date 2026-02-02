https://ria.ru/20260202/edg-2026-2071675356.html
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней - РИА Новости, 02.02.2026
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
Голосование на выборах в ЕДГ-2026 планируется проводить в течение трех дней, 18-20 сентября, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов. РИА Новости, 02.02.2026
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить 18, 19 и 20 сентября