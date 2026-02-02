Дуров намекнул на ненадежность WhatsApp

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров вновь намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), опубликовав отрывок переписки, в которой, по словам Дурова, глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные и верят его заявлениям.
На скриншоте, опубликованном Дуровым, пользователь с фотографией Марка Цукерберга в профиле спрашивает собеседника, не нужны ли ему данные "о ком-то из Гарварда". "У меня больше 4 тысяч имейлов, изображений, адресов, соцсетей. Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы", - говорится в скриншоте.
Скриншот переписки Марка Цукерберга, опубликованный в социальной сети
"Единственное, что изменилось с тех пор, как состоялся этот разговор, - это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4 тысячами, а над 4 миллиардами "тупиц", которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)", - написал Дуров в своем аккаунте в X.
Ранее в январе Дуров уже называл WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. Позднее с Дуровым согласился по этому вопросу американский бизнесмен, глава соцсети X Илон Маск.
