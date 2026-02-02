Дуров намекнул на ненадежность WhatsApp

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров вновь намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), опубликовав отрывок переписки, в которой, по словам Дурова, глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные и верят его заявлениям.