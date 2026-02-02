МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал расследовать работу Билла Гейтса над вакцинами после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Ранее РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США, выяснило, что в архиве содержатся письма, уличающие Гейтса в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.