МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал расследовать работу Билла Гейтса над вакцинами после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.
"Гейтс стал куратором вакцин благодаря своему фонду и фактическому контролю над вакцинными альянсами, такими как Gavi. Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как "Спутник", и продвигая непроверенные… Деятельность Билла Гейтса в области вакцин должна быть расследована, а его роль должна быть ограничена", - написал Дмитриев в соцсети X, прикрепив к публикации один из обнародованных американским минюстом скриншотов из дела Эпштейна.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Ранее РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США, выяснило, что в архиве содержатся письма, уличающие Гейтса в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.