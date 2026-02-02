Рейтинг@Mail.ru
17:45 02.02.2026
Дмитриев призвал расследовать работу Билла Гейтса над вакцинами
сша, россия, нью-йорк (город), билл гейтс, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Нью-Йорк (город), Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев призвал расследовать работу Билла Гейтса над вакцинами

Дмитриев призвал расследовать вакцины Гейтса после публикации файлов Эпштейна

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Ранее РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США, выяснило, что в архиве содержатся письма, уличающие Гейтса в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
Вчера, 12:31
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
Вчера, 12:31
 
СШАРоссияНью-Йорк (город)Билл ГейтсДжеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
