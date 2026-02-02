Экс-посол Британии в США вышел из Лейбористской партии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон на фоне скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии.
"Я не желаю навлекать дальнейший позор на Лейбористскую партию, и поэтому я выхожу из ее рядов", - приводит слова из заявления Мандельсона телеканал Sky News.
Питер Мандельсон на фотографии из архивов Эпштейна, опубликованных правительством США
Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности посла был назначен его заместитель Джеймс Роско.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".