03:46 02.02.2026 (обновлено: 10:40 02.02.2026)
Экс-посол Британии в США вышел из Лейбористской партии
в мире, сша, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, sun
В мире, США, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Sun
Экс-посол Британии в США вышел из Лейбористской партии

Экс-дипломат Мандельсон вышел из Лейбористской партии из-за связей с Эпштейном

© REUTERS / Jeff Overs/BBCПитер Мандельсон
Питер Мандельсон. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон на фоне скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии.
"Я не желаю навлекать дальнейший позор на Лейбористскую партию, и поэтому я выхожу из ее рядов", - приводит слова из заявления Мандельсона телеканал Sky News.
Питер Мандельсон на фотографии из архивов Эпштейна, опубликованных правительством США
Питер Мандельсон на фотографии из архивов Эпштейна, опубликованных правительством США
Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности посла был назначен его заместитель Джеймс Роско.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
