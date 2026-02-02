Минздрав Дагестана рассказал о состоянии отравившихся угарным газом детей

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в селе Параул в Дагестане, не вызывает опасений, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Ранее главное управление МЧС по Дагестану сообщило, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул с симптомами отравления угарным газом. В следственном управлении СК РФ по республике сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона организовала проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.
«
"Врачи Карабудахкентской ЦРБ оказывают помощь десятерым детям, отравившимся угарным газом. Отравление произошло в селе Параул Карабудахкентского района. Все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что один из детей был в тяжелом состоянии, но врачам удалось его стабилизировать, сейчас маленький пациент в состоянии средней степени тяжести.
В ближайшее время троих детей в удовлетворительном состоянии выпишут под амбулаторное наблюдение, добавили в министерстве.