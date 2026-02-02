https://ria.ru/20260202/deti-2071771897.html
В Дагестане несколько дошкольников отравились угарным газом
Несколько детей дошкольного возраста поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления угарным газом, сообщила РИА Новости старший помощник помощник... РИА Новости, 02.02.2026
республика дагестан
происшествия
россия
республика дагестан
россия
РИА Новости: у нескольких детей в Дагестане подозревают отравление угарным газом