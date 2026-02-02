Рейтинг@Mail.ru
17:44 02.02.2026 (обновлено: 19:32 02.02.2026)
В Дагестане несколько дошкольников отравились угарным газом
В Дагестане несколько дошкольников отравились угарным газом
В Дагестане несколько дошкольников отравились угарным газом

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Несколько детей дошкольного возраста поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления угарным газом, сообщила РИА Новости старший помощник помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила РИА Новости,
“По предварительным данным, несколько детей дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу с признаками отравления угарным газом”, - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом
Республика ДагестанПроисшествияРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала