Детский сад в Дагестане, в котором отравились дети, открылся в начале года

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Отравление угарным газом детей из села Параул в Дагестане произошло в центре по уходу за детьми, который открылся в начале текущего года, сообщили РИА Новости в администрации Карабудахкентского района республики.
В понедельник в ГУМЧС по Дагестану сообщили, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений. В следственном управлении СК РФ по республике сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Все отравившиеся дети посещали центр по уходу за детьми, который открылся в начале года", – рассказал собеседник агентства.
Ранее министр энергетики Дагестана Марат Шихалиев сообщил, что детсад был незаконно подключен к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, отметил руководитель ведомства.