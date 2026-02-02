Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы
22:32 02.02.2026 (обновлено: 23:07 02.02.2026)
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы - РИА Новости, 02.02.2026
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы
Трое из 10 детей, отправившихся угарным газом в частном детсаду в селе Параул в Дагестане, выписаны из больницы, угрозы жизни детей нет, сообщил в понедельник... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы

В Дагестане выписали из больницы 3 отравившихся угарным газом в детсаду детей

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Трое из 10 детей, отправившихся угарным газом в частном детсаду в селе Параул в Дагестане, выписаны из больницы, угрозы жизни детей нет, сообщил в понедельник министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.
В понедельник главное управление МЧС по Дагестану сообщило, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений, В следственном управлении СК РФ по республике сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с участием детей… Понимая, что речь идет о жизни и здоровье детей, лично посетил медицинское учреждение, пообщался с детьми, их родителями и главным врачом. Убедился в главном - угрозы жизни нет. Из 10 пострадавших трое уже выписаны, семеро будут выписаны завтра", – сообщил Шихалиев.
По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, сообщил ранее министр.
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
