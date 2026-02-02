В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Трое из 10 детей, отправившихся угарным газом в частном детсаду в селе Параул в Дагестане, выписаны из больницы, угрозы жизни детей нет, сообщил в понедельник министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.
В понедельник главное управление МЧС по Дагестану сообщило, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений, В следственном управлении СК РФ по республике сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с участием детей… Понимая, что речь идет о жизни и здоровье детей, лично посетил медицинское учреждение, пообщался с детьми, их родителями и главным врачом. Убедился в главном - угрозы жизни нет. Из 10 пострадавших трое уже выписаны, семеро будут выписаны завтра", – сообщил Шихалиев.
По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, сообщил ранее министр.