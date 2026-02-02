В Дагестане назвали причину отравления детей угарным газом в детском саду

https://ria.ru/20260202/dagestan-2071810137.html
Горелка, подключенная к газовой системе с помощью водяного шланга, стала причиной отравления детей угарным газом в детсаду в Дагестане, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2026
Причиной отравления в детсаду в Дагестане стало незаконное подключение к газу