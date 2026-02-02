Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане назвали причину отравления детей угарным газом в детском саду
21:56 02.02.2026 (обновлено: 22:04 02.02.2026)
В Дагестане назвали причину отравления детей угарным газом в детском саду
Горелка, подключенная к газовой системе с помощью водяного шланга, стала причиной отравления детей угарным газом в детсаду в Дагестане, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2026
республика дагестан
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане назвали причину отравления детей угарным газом в детском саду

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Горелка, подключенная к газовой системе с помощью водяного шланга, стала причиной отравления детей угарным газом в детсаду в Дагестане, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности", – написал Шихалиев.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии отравившихся угарным газом детей
