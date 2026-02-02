Стали известны подробности о детсаде в Дагестане, в котором отравились дети

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором 10 детей отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что 10 детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. По данным минздрава республики, состояние детей не вызывает опасений, они под наблюдением врачей. В следственном управлении СК РФ по республике сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«
"Сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с участием детей. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты АО "Газпром газораспределение Дагестан" для проведения проверки. В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал", – написал Шихалиев.
По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, добавил министр.