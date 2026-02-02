Рейтинг@Mail.ru
После отравления детей в Дагестане возбудили дело - РИА Новости, 02.02.2026
18:02 02.02.2026 (обновлено: 18:11 02.02.2026)
После отравления детей в Дагестане возбудили дело
После отравления детей в Дагестане возбудили дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления детей в Дагестане, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по республике. РИА Новости, 02.02.2026
После отравления детей в Дагестане возбудили дело

После отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления детей в Дагестане, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по республике.
Ранее в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что 10 детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул с симптомами отравления угарным газом.
"Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – сказал собеседник агентства.
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе
