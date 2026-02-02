https://ria.ru/20260202/dagestan-2071777849.html
После отравления детей в Дагестане возбудили дело
После отравления детей в Дагестане возбудили дело - РИА Новости, 02.02.2026
После отравления детей в Дагестане возбудили дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления детей в Дагестане, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по республике. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:02:00+03:00
2026-02-02T18:02:00+03:00
2026-02-02T18:11:00+03:00
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
https://ria.ru/20260202/dtp-2071763760.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После отравления детей в Дагестане возбудили дело
После отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело