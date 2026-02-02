Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
17:57 02.02.2026 (обновлено: 18:30 02.02.2026)
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
В Дагестане нескольких воспитанников детского сада увезли в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре и... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
происшествия, республика дагестан, россия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Карабудахкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. В Дагестане нескольких воспитанников детского сада увезли в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре и управлении МЧС по республике.
"Несколько детей дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу", — рассказала старший помощник прокурора Татьяна Голубова.
Как уточнили спасатели, от дежурного центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что десять детей из частного дошкольного учреждения в селе Параул Карабудахкентского района госпитализировали после жалоб на слабость и тошноту. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКарабудахкентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
