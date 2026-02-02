https://ria.ru/20260202/dagestan-2071777124.html
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
В Дагестане десять детей отравились угарным газом - РИА Новости, 02.02.2026
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
В Дагестане нескольких воспитанников детского сада увезли в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре и... РИА Новости, 02.02.2026
В Дагестане десять дошкольников отравились угарным газом в детском саду