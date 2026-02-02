В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики

Суд установил, что с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года чиновник организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли руководитель республиканского центра по сейсмической безопасности и директора ряда подрядных организаций. Используя свое служебное положение, участники группы похитили бюджетные средства в сумме свыше 300 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на строительство и оснащение социальных объектов – детских садов, школ и очистных сооружений в сейсмически опасных районах Дагестана.