В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики - РИА Новости, 02.02.2026
16:38 02.02.2026
В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики
В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики - РИА Новости, 02.02.2026
В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики
Суд в Дагестане признал бывшего заместителя министра строительства республики, находящегося в международном розыске, виновным в хищении бюджетных денег и заочно РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:38:00+03:00
2026-02-02T16:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
республика дагестан
россия
происшествия, республика дагестан, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане заочно осудили бывшего замминистра строительства республики

Бывшего замминистра строительства Дагестана заочно осудили на 11 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Суд в Дагестане признал бывшего заместителя министра строительства республики, находящегося в международном розыске, виновным в хищении бюджетных денег и заочно проговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Вынесен заочный приговор в отношении бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана, признанного виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере… Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства и лишением права занимать руководящие должности сроком на три года", – говорится в сообщении.
Каспийский городской суд признал подсудимого, который скрывается от следствия с 2018 года и находится в международном розыске, виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Также суд удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана на сумму причиненного ущерба.
Суд установил, что с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года чиновник организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли руководитель республиканского центра по сейсмической безопасности и директора ряда подрядных организаций. Используя свое служебное положение, участники группы похитили бюджетные средства в сумме свыше 300 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на строительство и оснащение социальных объектов – детских садов, школ и очистных сооружений в сейсмически опасных районах Дагестана.
Схема хищения включала искусственное завышение цен госконтрактов, где аукционы выигрывали аффилированные организации. Затем в фиктивные акты вносили завышенные данные по объемам и стоимости работ, предоставляемых подрядчиками. В последующем похищенные деньги были легализованы через приобретение недвижимости и транспорта, оформляемых на третьих лиц.
