В Брянске почти две недели ищут провалившихся под лед детей

ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Почти две недели спасатели и волонтеры ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, в минувшие выходные в поиске приняли участие около 200 добровольцев, сообщил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"К нам приходят местные жителя с горячими пирожками и вязаными носками. Рестораны привозят обеды. Бизнес помогает камерами, бурами, топливом. Когда за прошедшие выходные на поиск вышло около 200 человек, мы поняли: весь город сплотился в нашей общей беде. Не осталось равнодушных. Мы все хотим одного — найти под этой толщей льда пропавших детей", - говорится в сообщении.
Представители поискового отряда добавили, что со спасателями и волонтерами в поисках участвуют местные жители и рыбаки. Особую помощь оказывают волонтеры из Ленинградской области, с помощью привезенных ими двух аппаратов изучено более 45 квадратных метров под водой.
По словам добровольцев, на данный момент просмотрено более 56 квадратных метров акватории Десны, пробурено почти 66 тысяч лунок.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, два мальчика съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.