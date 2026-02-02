В Брянске почти две недели ищут провалившихся под лед детей

"К нам приходят местные жителя с горячими пирожками и вязаными носками. Рестораны привозят обеды. Бизнес помогает камерами, бурами, топливом. Когда за прошедшие выходные на поиск вышло около 200 человек, мы поняли: весь город сплотился в нашей общей беде. Не осталось равнодушных. Мы все хотим одного — найти под этой толщей льда пропавших детей", - говорится в сообщении.