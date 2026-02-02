Рейтинг@Mail.ru
СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/britaniya-2071690841.html
СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы
СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы - РИА Новости, 02.02.2026
СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю использовал свои связи для того, чтобы частному самолету Джеффри Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:59:00+03:00
2026-02-02T13:59:00+03:00
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071642601.html
https://ria.ru/20260202/glava-2071667387.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Карл III
СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы

Telegraph: принц Эндрю помогал Эпштейну приземляться на базах в Британии

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю использовал свои связи для того, чтобы частному самолету Джеффри Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских ВВС, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
Вчера, 11:12
"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор использовал связи, чтобы частный самолет Джеффри Эпштейна мог приземлиться на базах королевских ВВС. В электронном письме, недавно опубликованном министерством юстиции США, Эпштейн признается, что бывший герцог организовал посадку его частного самолета на авиабазе Мархэм", - говорится в статье.
Издание приводит сообщение, полученное менеджером Эпштейна по связям с общественностью Томасом Маллиганом от корреспондента Telegraph. В нем корреспондент спрашивал о том, как самолет финансиста получил разрешение садиться на базе королевских ВВС, и причастен ли к этому брат нынешнего короля Великобритании. Майк Ситрик, один из тех, кому Маллиган переслал сообщение от корреспондента, перенаправил его самому Эпштейну, который, обсуждая ситуацию со своей сообщницей Гислен Максвелл, подтвердил, что это правда.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эпштейн извлек выгоду из переворота на Украине, заявил Дмитриев
Вчера, 11:37
 
В миреВеликобританияСШАДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала