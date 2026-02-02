СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю использовал свои связи для того, чтобы частному самолету Джеффри Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских ВВС, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор использовал связи, чтобы частный самолет Джеффри Эпштейна мог приземлиться на базах королевских ВВС. В электронном письме, недавно опубликованном министерством юстиции США, Эпштейн признается, что бывший герцог организовал посадку его частного самолета на авиабазе Мархэм", - говорится в статье.
Издание приводит сообщение, полученное менеджером Эпштейна по связям с общественностью Томасом Маллиганом от корреспондента Telegraph. В нем корреспондент спрашивал о том, как самолет финансиста получил разрешение садиться на базе королевских ВВС, и причастен ли к этому брат нынешнего короля Великобритании. Майк Ситрик, один из тех, кому Маллиган переслал сообщение от корреспондента, перенаправил его самому Эпштейну, который, обсуждая ситуацию со своей сообщницей Гислен Максвелл, подтвердил, что это правда.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.