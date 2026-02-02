СМИ: брат Карла III помогал Эпштейну использовать британские базы

"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор использовал связи, чтобы частный самолет Джеффри Эпштейна мог приземлиться на базах королевских ВВС. В электронном письме, недавно опубликованном министерством юстиции США, Эпштейн признается, что бывший герцог организовал посадку его частного самолета на авиабазе Мархэм", - говорится в статье.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.