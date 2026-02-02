Британский миллиардер Брэнсон приглашал Эпштейна на свой остров в 2013 году

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Основатель международного конгломерата Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон приглашал скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна на свой частный остров в 2013 году, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
«
"Здравствуйте, господин Брэнсон. Джеффри с нетерпением ждет возможности посетить вас завтра в обед на вашем острове. Джеффри хотел бы знать, может ли он пригласить с собой помощника Билла Гейтса Бориса Николича", - говорится в письме, направленном Брэнсону 14 апреля 2013 года.
Адрес, с которого отправлено письмо, скрыт, как скрыто и имя второго возможного компаньона Эпштейна.
В письме, датированном днем позже, отправитель говорит, что Эпштейн приедет с некими Дином и Грегом. Он также отмечает, что у неких "двух русских девушек нет британских виз".
Брэнсон владеет островом Неккер, который является частью британских Виргинских Островов.
Помимо визита Эпштейн и Брэнсон также обсуждали благотворительность и финансы, а в сентябре 2013 года Эпштейн поблагодарил Брэнсона за "советы по пиару".
«
"Я думаю, если бы Билл Гейтс был готов сказать, что вы были для него блестящим советником, что много лет назад вы допустили ошибку, переспав с семнадцатилетней девушкой, и были за это наказаны, то вы бы более чем усвоили урок и с тех пор не сделали ничего противозаконного. И да, как у одинокого мужчины у вас, похоже, есть склонность к женщинам. Но в этом нет ничего плохого", - написал в ответ миллиардер.
Ранее в пресс-службе Virgin Group признали, что у Брэнсона были контакты с Эпштейном и что он общался с Эпштейном "всего несколько раз, ограничиваясь деловыми встречами". Представитель компании также заявил, что Брэнсон не контактировал бы с Эпштейном, если бы у него была "полная картина", что он считает действия Эпштейна "отвратительными" и поддерживает "справедливость для жертв".
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.