Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Блогер из Петербурга Клауд Роммель осужден на 15 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки 2013 года рождения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным ГСУ СК по Петербургу, следствием и судом установлено, что с января 2021 года по февраль 2024 года фигурант систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Клауда Роммеля. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что девочка родилась в 2013 году.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131, пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста).