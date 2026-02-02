Рейтинг@Mail.ru
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки - РИА Новости, 02.02.2026
18:33 02.02.2026
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки - РИА Новости, 02.02.2026
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки
Блогер из Петербурга Клауд Роммель осужден на 15 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки 2013 года рождения, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки

Блогер из Петербурга получил 15 лет колонии за изнасилование девочки

© соцсети блогераКлауд Роммель
Клауд Роммель - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© соцсети блогера
Клауд Роммель. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Блогер из Петербурга Клауд Роммель осужден на 15 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки 2013 года рождения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным ГСУ СК по Петербургу, следствием и судом установлено, что с января 2021 года по февраль 2024 года фигурант систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Клауда Роммеля. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что девочка родилась в 2013 году.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131, пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста).
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Утопившая сына жительница Москвы обвиняла мужа в изнасиловании ее дочери
24 января, 19:08
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
