В "Лиге" заявили, что не имеют отношения к переписке Бэннона и Эпштейна

РИМ, 2 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" заявила, что не имеет отношения к переписке бывшего экс-советника Дональда Трампа Стивена Бэннона и финансиста Джеффри Эпштейна.

В недавно опубликованных документах американского Минюста по делу обвиненного в педофилии финансиста содержится письмо Бэннона из поездки в Европу. Сообщение отправлено весной 2019 года в преддверии выборов в Европарламент. В нем Бэннон говорит, что "сосредоточен только на сборе средств" для Марин Ле Пен и лидера "Лиги" Сальвини, "чтобы они могли выступать с полными списками кандидатов".

« "Что касается переписки между Джеффри Эпштейном и Стивом Бэнноном, в которой, по сообщениям СМИ, упоминался Маттео Сальвини, следует отметить, что "Лига" никогда не запрашивала и не получала финансирования", - говорится в сообщении "Лиги", поступившем в РИА Новости.

"Мы стоим перед лицом серьезной бравады – действий, к сожалению, напоминающих клеветническую кампанию по поводу предполагаемой российской финансовой поддержки (которая, опять же, никогда не запрашивалась и не получалась, что привело к нападкам в СМИ и судебным разбирательствам, которые в конечном итоге ни к чему не привели)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, "Лига" и ее лидер, вице-премьер Сальвини будут защищаться всеми возможными способами "в случае инсинуаций или связей с отвратительными персонажами". Согласно сообщению, совершенно необоснованные слова могут быть использованы для нападок на "Лигу".

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.