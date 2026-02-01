В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Противоречащие друг другу заявления Владимира Зеленского о переговорном процессе между Москвой и Киевом вызваны указаниями из европейских столиц, США это понимают, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.