В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Противоречащие друг другу заявления Владимира Зеленского о переговорном процессе между Москвой и Киевом вызваны указаниями из европейских столиц, США это понимают, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Самое важное - продолжение диалога. За его результатами с беспокойством следят в первую очередь даже не Зеленский, а Великобритания и страны ЕС. Они не хотят мириться с де-факто ситуацией после предпринятых Трампом шагов во внешней политике, особенно в том, что касается конфликта на Украине", - сказал РИА Новости Сезер.
"Именно поэтому они обновляют механизмы контроля Зеленского, и, проще говоря, дают ему инструкции касательно переговорного процесса. Учитывая это, становятся ясны зигзаги Зеленского, который в Вашингтоне перед Трампом и Уиткоффом говорит одно, а после возвращения говорит рядом с европейскими партнерами кардинально другое. Уиткофф об этом знает", - добавил эксперт.
По его мнению, заявления Зеленского между раундами переговоров в Абу-Даби не стоят внимания.
"Оказавшийся меж двух огней - США и Европой - Зеленский говорит им одно, а к своему народу обращается другим языком. Возлагаю высокие надежды на продолжение переговоров в Абу-Даби, так как благодаря этому переговорный процесс между Москвой и Киевом с каждым днем выходит на новый уровень", - отметил Сезер.
Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.