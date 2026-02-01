Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
02:40 01.02.2026
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах - РИА Новости, 01.02.2026
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
Противоречащие друг другу заявления Владимира Зеленского о переговорном процессе между Москвой и Киевом вызваны указаниями из европейских столиц, США это... РИА Новости, 01.02.2026
владимир зеленский, айдын сезер, марко рубио, евросоюз, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, США, Абу-Даби, Москва, Владимир Зеленский, Айдын Сезер, Марко Рубио, Евросоюз, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах

РИА Новости: Сезер считает, что заявления Зеленского сделаны по указке из Европы

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Противоречащие друг другу заявления Владимира Зеленского о переговорном процессе между Москвой и Киевом вызваны указаниями из европейских столиц, США это понимают, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Самое важное - продолжение диалога. За его результатами с беспокойством следят в первую очередь даже не Зеленский, а Великобритания и страны ЕС. Они не хотят мириться с де-факто ситуацией после предпринятых Трампом шагов во внешней политике, особенно в том, что касается конфликта на Украине", - сказал РИА Новости Сезер.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Он действует". В США раскрыли истинную причину неадекватности Зеленского
02:35
"Именно поэтому они обновляют механизмы контроля Зеленского, и, проще говоря, дают ему инструкции касательно переговорного процесса. Учитывая это, становятся ясны зигзаги Зеленского, который в Вашингтоне перед Трампом и Уиткоффом говорит одно, а после возвращения говорит рядом с европейскими партнерами кардинально другое. Уиткофф об этом знает", - добавил эксперт.
По его мнению, заявления Зеленского между раундами переговоров в Абу-Даби не стоят внимания.
"Оказавшийся меж двух огней - США и Европой - Зеленский говорит им одно, а к своему народу обращается другим языком. Возлагаю высокие надежды на продолжение переговоров в Абу-Даби, так как благодаря этому переговорный процесс между Москвой и Киевом с каждым днем выходит на новый уровень", - отметил Сезер.
Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Вчера, 20:34
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Ты сошел с ума?" Журналист ответил Зеленскому на слова об убийстве русских
Вчера, 04:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
