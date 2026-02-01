https://ria.ru/20260201/vspyshki-2071567086.html
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце - РИА Новости, 01.02.2026
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Быстрый рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T16:57:00+03:00
2026-02-01T16:57:00+03:00
2026-02-01T16:57:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
https://ria.ru/20260201/solntse-2071557564.html
https://ria.ru/20260130/solntse-2071217486.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце могут ударить по Земле уже завтра из-за роста активной области
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Быстрый рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Активный центр исключительно быстро растёт и, соответственно, накачивает корону в этой области Солнца энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек. Собственно, весь прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы. Если это не случится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие здесь вспышки начнут бить уже по Земле", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По словам ученых, точного прогноза пока нет, и узнать, что там сейчас происходит, на глубине 100-200 тысяч километров, не представляется возможным.
В воскресенье Солнце породило вторую с начала года вспышку максимального класса Х, четыре обычные — класса С, и семь сильных — класса М. Единственный до сегодняшнего дня зарегистрированный в 2026 году всплеск активности максимального класса Х был 18 января.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле
магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.