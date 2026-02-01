Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце

"Активный центр исключительно быстро растёт и, соответственно, накачивает корону в этой области Солнца энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек. Собственно, весь прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы. Если это не случится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие здесь вспышки начнут бить уже по Земле", — говорится в публикации в Telegram-канале.