Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце - РИА Новости, 01.02.2026
16:57 01.02.2026
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Быстрый рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.02.2026
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
земля
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце

Вспышки на Солнце могут ударить по Земле уже завтра из-за роста активной области

© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) | Перейти в медиабанкВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Быстрый рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Активный центр исключительно быстро растёт и, соответственно, накачивает корону в этой области Солнца энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек. Собственно, весь прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы. Если это не случится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие здесь вспышки начнут бить уже по Земле", — говорится в публикации в Telegram-канале.
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса
Вчера, 15:43
По словам ученых, точного прогноза пока нет, и узнать, что там сейчас происходит, на глубине 100-200 тысяч километров, не представляется возможным.
В воскресенье Солнце породило вторую с начала года вспышку максимального класса Х, четыре обычные — класса С, и семь сильных — класса М. Единственный до сегодняшнего дня зарегистрированный в 2026 году всплеск активности максимального класса Х был 18 января.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
30 января, 13:25
 
