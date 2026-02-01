Рейтинг@Mail.ru
08:42 01.02.2026 (обновлено: 10:01 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/voyska-2071514920.html
Россия не приемлет размещение западных военных на Украине, заявил Грушко

РИА Новости: Грушко назвал размещение войск ЕС или НАТО на Украине неприемлемым

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Размещение западных военных на Украине недопустимо, рассказал РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили", — пояснил собеседник агентства.

На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл.

Грушко также отмечал, что безопасность Киева станет возможна, если Москва будет понимать, что территорию соседней страны не будут использовать как плацдарм для создания угроз России.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
