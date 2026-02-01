На въездах в Волгоград сменили указатели на "Сталинград"

ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно сменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.