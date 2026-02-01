Рейтинг@Mail.ru
11:47 01.02.2026
На въездах в Волгоград сменили указатели на "Сталинград"
Дорожные указатели "Волгоград" временно сменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне годовщины победы в Сталинградской битве, передает... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T11:47:00+03:00
2026-02-01T11:47:00+03:00
2026
волгоград, сталинград
Волгоград, Сталинград
На въездах в Волгоград сменили указатели на "Сталинград"

РИА Новости: дорожные указатели "Волгоград" временно сменили на "Сталинград"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие меняют дорожные указатели "Волгоград" на "Сталинград" на въезде в город
Рабочие меняют дорожные указатели Волгоград на Сталинград на въезде в город - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие меняют дорожные указатели "Волгоград" на "Сталинград" на въезде в город. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно сменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
Указатели "Сталинград" были временно установлены в воскресенье на основных въездах в Волгоград накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля.
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Любинский рассказал о том, как проходила подготовка к 80-летию Победы
29 января, 18:43
 
ВолгоградСталинград
 
 
