На въездах в Волгоград сменили указатели на "Сталинград"
ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно сменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
Указатели "Сталинград" были временно установлены в воскресенье на основных въездах в Волгоград
накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля.
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом
.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.