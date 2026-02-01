Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:18 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/voleybol-2071581155.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Соснового Бора на своей площадке уступили московскому "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:18:00+03:00
2026-02-01T19:18:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
ленинградская область
динамо-ло (ленинградская обл.)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_2697eae4478a84fdd5992c9142ae6b98.jpg
сосновый бор
ленинградская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_80:0:968:666_1920x0_80_0_0_d19b48cf516ba1c8cb441e9431cff68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сосновый бор, ленинградская область, динамо-ло (ленинградская обл.), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Ленинградская область, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России

© Официальный сайт ВК "Динамо"Волейболисты московского "Динамо"
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Официальный сайт ВК "Динамо"
Волейболисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Волейболисты "Динамо-ЛО" из Соснового Бора на своей площадке уступили московскому "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в понедельник в Сосновом Бору (Ленинградская область) и завершилась со счетом 3-1 (25:16, 24:26, 25:22, 25:23) в пользу гостей.
Московская команда выиграла четвертый матч лиги подряд и с 18 победами при четырех поражениях идет на третьей позиции в турнирной таблице. "Динамо-ЛО" (14-8) располагаются на шестом месте.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
01 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо-ЛО
1 : 314:2526:2422:2523:25
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ВолейболСпортСосновый БорЛенинградская областьДинамо-ЛО (Ленинградская обл.)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала