Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Соснового Бора на своей площадке уступили московскому "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:18:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
ленинградская область
динамо-ло (ленинградская обл.)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
сосновый бор
ленинградская область
